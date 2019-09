Salles é vaiado em evento sobre o clima em Salvador

Equipe BR Político

Ao ser anunciado nesta quarta-feira, 21, na Semana Latino-Americana e Caribenha sobre Mudanças no Clima, em Salvador, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi fortemente vaiado. Os protestos incluíram faixas e gritos contra a condução do governo na área ambiental. Poucos aplausos ao ministro foram ouvidos. Durante quase todo o discurso de abertura feito por Salles, interferências vindas da plateia foram ouvidas. O evento ocorre em meio à discussão sobre o aumento do desmatamento na floresta amazônica e aos anúncios de suspensão das doações da Noruega e da Alemanha ao Fundo Amazônia. Além disso, nos últimos dias as queimadas têm se alastrado no território amazônico.

Em maio, Ricardo Salles chegou a anunciar que iria cancelar o encontro. Seu argumento era que o evento não teria mais necessidade, porque o Brasil já tinha desistido de sediar a Conferência do Clima da ONU, a COP 25. O encontro ocorrerá em dezembro, mas foi transferido para o Chile. Depois da polêmica em torno do assunto, acabou voltando atrás e manteve a cerimônia.

