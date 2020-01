Salles e Weintraub na mira de Maia

Equipe BR Político

Dois ministros foram alvo de críticas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, durante palestra para investidores do Credit Suisse na noite desta quarta-feira, 29. O primeiro foi o atual titular da pasta do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Segundo Maia, o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de 2020 não deve ser tão bom justamente por causa de questões ambientais. “De alguma forma, o ministro do Meio Ambiente perdeu as condições de ser um interlocutor”, disse. O outro ministro foi Abraham Weintraub, da Educação: “Como faz para um investidor olhar um ministro da Educação desses? (Mosta que) o país não tem futuro”, afirmou o presidente da Câmara.