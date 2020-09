Salles ironiza ajuda financeira oferecida por Biden

Após o candidato à presidência dos Estados Unidos Joe Biden prometer uma ajuda de US$ 20 bilhões para o Brasil parar as queimadas, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, usou o Twitter na manhã desta quarta-feira, 30, debochar da oferta feita pelo democrata.

Na noite de ontem, durante o primeiro debate entre os concorrentes à Casa Branca, Biden disse: “As florestas no Brasil estão queimando. Se for eleito, vou reunir países (aliados) e oferecer US$ 20 bilhões para o País parar as queimadas e, se não parar, vamos mostrar que haverá consequências”.

Na rede social, Salles questionou a proposta. “Só uma pergunta: a ajuda dos USD 20 Bi do Biden, é por ano?”.

No ano passado, por conta de críticas do ministro do Meio Ambiente e da postura do governo brasileiro em relação à política ambiental, o Fundo Amazônia, financiado por Alemanha e Noruega, suspendeu os repasses destinados ao Brasil.

Em agosto de 2019, ele disse no programa Roda Viva que não dispensaria ajuda externa para combater o desmatamento e as queimadas no Brasil, enquanto o governo federal martelava que rejeitaria US$ 20 bilhões dos países do G-7. “Os US$ 20 milhões viriam através de equipamentos como aviões. O que me parece uma ajuda importante. O Onix é o ministro da Casa Civil. Ele tem papel político. Eu sou ministro do Meio Ambiente. Tenho outra visão. Acho que é preciso agregar o máximo de equipamentos possíveis para que a gente resolva isso”, disse o ministro à época.