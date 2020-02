Salles monitora navio encalhado no MA

Equipe BR Político

O Ministério do Meio Ambiente está monitorando o caso do navio Stellar Banner carregado com toneladas de minério de ferro que começou a afundar por causa de ao menos dois buracos na estrutura. O problema foi detectado na última terça-feira, 25. A embarcação está no Oceano Atlântico, próximo ao litoral do Maranhão. A Marinha o Ibama não descartam o risco de vazamentos.

“Diversas equipes, aeronaves e embarcações do IBAMA, Marinha e ANP/Petrobras estão envolvidos na operação”, informou o ministro pelo Twitter. Equipes do Ibama realizaram nesta quinta-feira, 27, um sobrevoo sobre a área. Se houver vazamento, todo o material pode se espalhar pelo litoral brasileiro.

O ministro também compartilhou fotos da embarcação submergindo. A embarcação foi abastecida com minério da Vale e saiu do Terminal Portuário da Ponta da Madeira, em São Luís. O destino era um comprador em Qingdao, na China.