Salles pesa retórica de Bolsonaro sobre atos ilegais na Amazônia

Equipe BR Político

Após o puxão de orelha do Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal para que se abstenha de praticar atos públicos com conotação de desincentivo ao descumprimento da lei ou deslegitimação de atos dos servidores responsáveis pela proteção ao meio ambiente, o ministro Ricardo Salles até concordou, em entrevista ao The Wall Street Journal, que a retórica do presidente Jair Bolsonaro sobre a Amazônia pode ter influenciado o comportamento ilegal de alguns madeireiros na região. “Há pessoas que criaram falsas expectativas de que o governo permitiria atividades madeireiras ilegais”, disse o titular do Meio Ambiente, acrescentando que o governo se opõe a crimes de qualquer tipo.