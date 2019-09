Salles: ‘Postura ambiental de Bolsonaro é louvável’

Equipe BR Político

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, elogiou nesta segunda-feira, 26, a postura do presidente Jair Bolsonaro no trato que tem dado à questão florestal. “É louvável e deve ser aplaudida a postura de Bolsonaro”, disse o ministro, segundo o Broadcast Político. Os dois têm sido alvos de críticas internacionais devido à política do governo em relação ao meio ambiente. Somado a isso, na semana passada, a Rede Sustentabilidade protocolou no STF um pedido de impeachment a Salles. Durante discurso em evento do Secovi-SP, entidade que representa o mercado imobiliário no Estado de São Paulo, o ministro culpou as políticas ambientais que o Brasil adotava até o governo Bolsonaro pela alta no desmatamento. “A ausência de desenvolvimento econômico sustentável, formal, que siga um modelo, que possa ser licenciado, a ausência disso gerou o caos que estamos vendo há 20 anos”, afirmou. O presidente do Secovi-SP, Basílio Jafet, também criticou a burocratização das leis de proteção ambiental. “São 70 mil leis e decretos na área ambiental e fica muito difícil atuar a obedecer a essas 70 mil leis e decretos que, por vezes, são até conflitantes”, disse. O ministro foi aplaudido de pé no evento.

