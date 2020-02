Salles quer marco do saneamento ‘convidativo ao setor privado’

Equipe BR Político

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defendeu nesta quarta-feira, 12, que o Marco Regulatório do Saneamento Básico seja tratado como prioridade no Congresso. Segundo ele, a falta de saneamento no Brasil é o “sintoma mais evidente” do subdesenvolvimento do País.

“Fala-se muito da Amazônia, mas não se fala dos 80% da população brasileira que vive nas cidades sem saneamento”, comentou. Segundo ele, o “marco regulatório deve ser convidativo ao setor privado”. O projeto que atualiza o marco legal do setor foi aprovado na Câmara no fim do ano passado e está em análise no Senado.