Salles quer reequipar Marinha para ampliar proteção contra vazamentos

Marcelo de Moraes

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse ao BR Político, que a Marinha deverá ser reequipada para ter maiores condições de combater e evitar a repetição de problemas como o vazamento de óleo que se espalhou por todo o litoral do Nordeste nos últimos dois meses. Os recursos para bancar essa melhora dos equipamentos da Marinha deverão vir do megaleilão do pré-sal, que acontece na próxima semana.

“Não tem condições de a gente ter uma Marinha sem essa estrutura toda para tomar conta de um litoral desse tamanho”, disse o ministro ao BRP.