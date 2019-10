Salles reconhece dados do Inpe: ‘Desmatamento é problema real’

Equipe BR Político

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não tentou desqualificar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) ao ser questionado sobre o crescimento de 93% de desmatamento na Amazônia neste ano em comparação ao mesmo período do ano passado. “Está claro que temos um problema real e que isso precisa ser resolvido. Independentemente do porcentual, o que precisamos fazer é avançar nas políticas de combate ao desmatamento ilegal. Isso passa pela questão de fiscalização e monitoramento”, disse ele ao Estadão.

Os dados são do Sistema de Detecção do Desmatamento na Amazônia Legal em Tempo Real (Deter), ferramenta do (Inpe) que serve para orientar ações de fiscalização contra o desmatamento.