Salles sobre óleo no Nordeste: ‘Tem caroço nesse angu’

Equipe BR Político

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixou no ar sua suspeita sobre a origem do óleo que atinge a costa do Nordeste. Ele compartilhou uma reportagem do Uol que traz uma análise da Universidade Federal do Sergipe sobre conteúdo de barris encontrados nas praias do Estado e que teria o mesmo óleo que foi despejado no mar. “Óleo venezuelano, em barril de lubrificante reutilizado, com navio ‘fantasma’ em Bangladesh sem GPS. Deve ter caroço nesse angu aí”, disse o ministro.