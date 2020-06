O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, comemorou a aprovação do novo Marco Legal do Saneamento, feita ontem pelo Senado. Para o ministro, a votação representou “uma vitória do ambientalismo de resultado”.

“Lixo, saneamento, qualidade do ar etc… temas que afetam a saúde das pessoas!”, afirmou o ministro. Para Salles, a aprovação mostrou que “a pauta da agenda ambiental urbana virando realidade”.