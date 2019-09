Salles: ‘Tem mais fogo em Angola e Congo do que na Amazônia’

Marcelo de Moraes

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, usou sua conta no Twitter para cobrar do presidente da França, Emmanuel Macron, uma atitude em relação aos incêndios que afetam Angola e Congo, que ocorrem com maior intensidade do que na Amazônia. Na postagem, o ministro ironiza o nome do presidente francês, a que mais chama de “Micron” e levanta a dúvida se o interesse da França na proteção da Amazônia não seria causado apenas para tentar enfraquecer o agronegócio brasileiro.

“Mais fogo em Angola e Congo do que na Amazônia…. e o Mícron não fala nada …. pq será ? será que é pq eles não concorrem com os ineficientes agricultores franceses ?”, escreveu Salles.