Salles tenta colocar ponto final na briga com Ramos

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, quer colocar um ponto final na briga com Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), que tomou uma grande proporção neste final de semana. Ao Estadão, Salles disse que, por ele, já é “caso encerrado”. “Para mim este assunto está encerrado”, disse ao ser questionado sobre as declarações de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Acolumbre (DEM-AP) sobre o caso.

Tanto o presidente da Câmara quanto o do Senado manifestarem neste final de semana apoio para Ramos. A briga começou após Salles reclamar publicamente de matéria de O Globo, dizendo que Ramos deveria parar com o hábito de “Maria Fofoca”. A reportagem dizia que Salles estava “esticando a corda” com a ala militar do governo, mas não citava nenhuma opinião de Luiz Eduardo Rmaos.