Salles vai vistoriar vazamento de óleo no Nordeste

Marcelo de Moraes

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, viaja nesta segunda para Sergipe para avaliar os danos ambientais provocados pelo vazamento de óleo que atingiu o litoral do Nordeste. Salles disse ao BRP que fará uma uma vistoria do local ao lado do governador de Sergipe, Benivaldo Chagas, por determinação do presidente Jair Bolsonaro. Ainda não se sabe o que provocou o vazamento, nem de onde ele veio. Mas as primeiras investigações apontam que o vazamento não teria sido causado por embarcações brasileiras.

“O presidente determinou urgência na identificação da origem e apuração de responsabilidades pelas manchas de óleo no litoral. Estou viajando na segunda para ver de perto o problema, mas já temos equipes no local fazendo as investigações”, contou Salles ao BRP.