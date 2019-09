Equipe BR Político

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve com no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde o presidente Jair Bolsonaro está internado após passar por cirurgia em consequência da facada que recebeu na campanha eleitoral do ano passado. Salles esteve por pouco mais de 10 minutos no local e não falou com a imprensa. Não se sabe se o ministro teve contato com o presidente, que está recebendo visitas restritas aos seus parentes e assessores indispensáveis.