Salvador: Bruno Reis confirma expectativa e vence no 1° turno

Bruno Reis (DEM), ex-secretário de Infraestrutura e Obras Públicas de Salvador, impulsionado pela popularidade do prefeito ACM Neto (DEM), acaba de ser eleito prefeito de Salvador.

Como as pesquisas indicavam, Reis consegue definir a disputa ainda no 1° turno. Com 97% das urnas apuradas, o candidato do Democratas venceu Major Denice (PT) por larga margem: até às 22:30, Reis contava com 64%, Denice com 18,8%.

A demora na apuração dos votos gerou críticas e obrigou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, a se pronunciar. Contudo a apuração em Salvador não enfrentou maiores complicações, como por exemplo o Rio de Janeiro. A vitória de Bruno Reis foi uma das primeiras a serem anunciadas.