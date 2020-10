Salvador: Bruno Reis tem 52,1%, PT cresce e Avante cai, aponta pesquisa

O candidato Bruno Reis (DEM) ampliou sua vantagem na liderança da corrida pela prefeitura de Salvador. De acordo com levantamento divulgado nesta terça-feira, 20, pelo instituto Paraná Pesquisas, o atual vice-prefeito da cidade tem 52,1% das intenções de voto no cenário estimulado, quando o nome dos postulantes é apresentado aos eleitores. No levantamento feito no mês passado o apadrinhado do prefeito ACM Neto (DEM) tinha 34,9% das intenções.

Considerando a margem de erro de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos, Reis pode ainda não ter alcançado a porcentagem necessária para vencer já no primeiro turno, mas está bem perto disso.

Na segunda posição, há um empate técnico entre a candidata do PT, Major Denice, que tem 10,6%, e o Pastor Sargento Isidório (Avante), que aparece com 9,3% das intenções de voto. Ambos os candidatos tiveram ampla variação entre a pesquisa divulgada em setembro e a de hoje. Isidório oscilou negativamente 6,2 pontos porcentuais. Enquanto Denice cresceu 6,5 pontos porcentuais.

Na sequência, os outros nomes da disputa aparecem na seguinte ordem: Olívia Santana (PCdoB) tem 4,3%; Cezar Leite (PRTB) aparece com 2,7%; João Carlos Bacelar (Podemos ) soma 2,4%; Hilton Coelho (Psol) registra 1,5%; Celsinho Cotrim (Pros) e Rodrigo Pereira (PCO) têm, cada um, 0,4%. Eleitores que não sabem ou não responderam em quem vão votar correspondem a 6,8% das intenções. Os que disseram que vão optar por anular ou votar em branco somam 9,6%.

O Paraná Pesquisas ouviu 820 eleitores de Salvador entre os dias 16 e 19 de outubro de 2020. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação BA-00401/2020.