Salvador: Isidório surpreende, Denice aposta na TV e Reis tenta vencer no 1° turno

“Agora é a vez do doido, doido, doido!!!”, dizia o refrão da campanha do Pastor Sargento Isidório (Avante), durante a eleição para deputado federal em 2018. Deu certo: Isidório foi o deputado mais votado na Bahia, com 323.264 votos. Na última pesquisa Ibope para prefeito de Salvador, encomendada pela TV Bahia e realizada entre os dias 3 e 4 deste mês, o pastor sargento aparece em segundo lugar, com 10% das intenções de voto, quatro pontos a frente da candidata Major Denice Santiago (PT).

Há quem justifique a boa performance de Isidório por sua obra social — a Fundação Dr. Jesus, no município de Candeias, voltada para o tratamento de dependentes químicos. Não resta dúvida que o voto de gratidão ajudou a impulsionar a candidatura. Assim como a força do voto evangélico e seu passado na Polícia Militar. Contudo, não é só isso.

O fenômeno que embala Isidório conversa com o discurso antissistema bolsonarista e a avacalhação da política, inaugurada por Francisco Everaldo Oliveira Silva, o palhaço Tiririca, em 2010.

Todavia não será fácil disputar o segundo turno. Dos candidatos no seu encalço, para além do autoproclamado candidato bolsonarista, Cézar Leite (PRTB), com 3%, Denice representa o maior risco.

Pessoas próximas à campanha da petista demonstram otimismo. Apostam no horário gratuito — começa dia 9 — para tornar Denice mais conhecida. Na TV e, claro, na boa aprovação do governador Rui Costa, na força de Lula e até mesmo de Dilma Rousseff.

Não será fácil. Bruno Reis (DEM), vice-prefeito e candidato de ACM Neto, aparece no topo da pesquisa com 42% e uma chance considerável de levar a eleição no 1° turno.