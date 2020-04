Salvador sem previsão de reabertura do comércio

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), não quer ainda falar em prazo para reabertura do comércio na cidade. Neto esteve reunido com representantes de associações de comerciantes e lojistas da capital baiana e avisou que a prioridade no momento e conter a expansão do coronavírus. “Estamos discutindo a melhor forma de retomar as atividades do comércio com muita responsabilidade e cuidado, buscando defender os empregos e preservar a vida das pessoas”, disse. Os números de Salvador desta segunda-feira, 27, mostram que a cidade tem 2.354 infectados e 76 mortos em decorrência do covid-19.

