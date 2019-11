Salvini e Eduardo Bolsonaro trocam afagos

Equipe BR Político

Fora do poder na Itália desde setembro, quando deixou o cargo de ministro do Interior, Matteo Salvini trocou afagos com Eduardo Bolsonaro após parabenizar o clã pela fundação do Aliança Pelo Brasil. O italiano, considerado uma das lideranças de extrema-direita da Europa, desejou “sucesso” pela “nova aventura” de Bolsonaro. Eduardo respondeu: “ o governo de Jair Bolsonaro é parte de um movimento mundial e espontâneo de mudanças, onde voz da maioria silenciosa é finalmente ouvida”, disse. “Ficamos muito felizes em saber que você está conosco, reforçando o caráter de irmandade entre nossos países”, completou.