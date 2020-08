Sampaio contra corte de programas para custear Renda Brasil

O líder do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio (SP), reforçou as críticas contra a possibilidade de o Renda Brasil ser custeado com o fim de outros programas e benefícios sociais.

“É compreensível a preocupação do presidente Bolsonaro em relação às fontes de financiamento do Renda Brasil. O programa de transferência de renda é fundamental, principalmente no momento em que a economia está sendo fortemente impactada pela pandemia, com o desemprego em tendência de alta”, disse Sampaio.

“No entanto, é temerário retirar recursos de programas que também são importantes para transferir a outro. É, de fato, uma equação complexa e o que se espera da equipe econômica é que seja encontrada uma fonte de financiamento sustentável, tanto para o Renda Brasil como para a manutenção dos demais programas sociais existentes”, acrescentou o líder tucano.