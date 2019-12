Saneamento deve ser votado em fevereiro no Senado, diz líder

Equipe BR Político

Um dia depois de a Câmara aprovar o novo marco do saneamento, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), estimou, nesta quarta-feira, 18, que o projeto deve ser votado pelos senadores até o fim de fevereiro, informou o Broadcast Político.

“A disposição que eu percebo, pelas liderança aqui no Senado, é que nós deveremos concluir a votação até o final de fevereiro”, disse Bezerra, em entrevista coletiva em seu gabinete. “Poderá haver mudanças, ainda é cedo para avaliar.”

Segundo ele, o relator da proposta na Casa será o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), autor do projeto que foi para a Câmara. “Chega com força aqui esse texto da Câmara”, avaliou Fernando Bezerra.