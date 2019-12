Gustavo Zucchi

Líderes partidários estão avisando que o projeto do novo marco do saneamento não será votado nesta semana. Até o momento, ainda não há um consenso sobre o período de adaptação para os atuais contratos de programa, que são feitos sem licitação entre as empresas públicas de saneamento e os municípios. O relator Geninho Zuliani (DEM-SP) propôs 12 meses, mas líderes querem até 36. Se até a próxima semana houver acordo, o texto pode ir ao plenário da Câmara.