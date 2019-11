Gustavo Zucchi

Os líderes da Câmara dos Deputados decidiram votar na quarta-feira, 27, a urgência do marco do saneamento básico, aprovado em comissão especial no último dia 30 de outubro. O projeto é um dos três temas previstos como “saideira” do ano na Câmara, junto da securitização da dívida dos Estados e do pacote anticrime. A proposta institui regras para a exploração privada dos serviços de saneamento.