Santa Mercedes: Única cidade de SP sem registro de covid-19

Seis meses depois de o Brasil ter o primeiro caso confirmado de covid-19, uma cidade de cerca de três mil habitantes, no interior de São Paulo, Estado considerando epicentro da pandemia no País, ainda resiste à doença. Santa Mercedes, localizada a mais de 600 quilômetros da Capital, é a única, entre 645 municípios, que não teve caso positivo confirmado do novo coronavírus até o momento.

Até ontem, a cidade havia descartado 77 casos de pessoas que manifestaram os sintomas da covid-19. Atualmente, há quatro casos suspeitos sob análise no município. A circulação reduzida da população e a obediência aos decretos estaduais são apontados como as razões que têm preservado a cidade da contaminação.

Santa Mercedes está ligada ao Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente, que desde o dia 10 de julho encontra-se classificado na fase laranja do Plano São Paulo, a fase 2 do plano de retomada.

O secretário estadual executivo da Saúde de São Paulo, Eduardo Ribeiro, informou durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, que o Estado registrou até o momento 776.135 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e 29.134 mortes pela doença. Entre ontem e hoje, foram contabilizados 10.465 novos casos, alta de 1,37% em 24h, e de 222 novas mortes, crescimento de 0,77%.