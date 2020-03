Santana apela para que ‘grandes empresas’ busquem saídas no CE

View this post on Instagram

Deixo claro aos cearenses que as decisões que tomarmos no Ceará terão sempre como objetivo primeiro SALVAR VIDAS. E sempre ouvindo especialistas. O diálogo com os outros setores sempre vai existir, por que é assim que costumo agir. A economia, logicamente, será considerada nas decisões, principalmente no que atinge as pessoas mais pobres, os autônomos e desempregados. Governo Federal e grandes empresas devem estar juntos ao Governo do Estado na busca das saídas. Mas não agirei mediante pressão de setor A ou B. É necessário que empregos sejam mantidos. E lutaremos por isso. Mas é fundamental, primeiro, que vidas sejam preservadas.