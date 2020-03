Santos Cruz aponta ‘falta de coordenação’ no combate ao coronavírus

Com o título “Coronavírus – Liderança e coordenação”, o general Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo, fez uma análise nesta manhã de sexta, 27, da atuação política do governo federal no combate à pandemia do coronavírus. Em rede social, ele elogia o Ministério da Saúde, fala da importância da área técnica e aponta “falta de coordenação”. “Discussões públicas e contradições mostram falta de coordenação e não trazem a tranquilidade e a paz necessárias para a população enfrentar este período difícil”, escreve o militar no Facebook.

Na mensagem, sem citar o presidente Jair Bolsonaro, ele afirma que o “líder tem que assumir a responsabilidade de todo o processo”. “As mudanças e adaptações que a dinâmica impõe precisam ser dirigidas com mão segura pelo líder. A hora é crítica, pois afeta a vida das pessoas e todos os campos da vida nacional. A liderança, nesse momento crítico, exige percepção, calma e sensibilidade. Tem que ter bom senso, autoconfiança e humildade para tentar recuperar o tempo perdido”, conclui.