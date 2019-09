Santos Cruz diz que ataques à democracia são ‘bravatas’

Equipe BR Político

O ex-ministro da Secretária-Geral da Presidência, general Santos Cruz, também mandou sua mensagem em defesa da democracia nesta terça-feira, 10.

Sem citar o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), o que certamente provocaria ao menos um tuíte de ataque por parte do filho do presidente Jair Bolsonaro contra o ex-ministro, Santos Cruz afirmou que “a democracia necessita de atenção permanente” e que “as bravatas, oportunismos, desequilíbrios e infantilidades precisam ser repudiadas pela sociedade”. A opinião foi publicada na conta do Twitter do ex-ministro.