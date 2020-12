Santos Cruz critica fanfarronice no governo

Marcelo de Moraes

O ex-ministro general Santos Cruz resumiu como “irresponsabilidade” o comportamento do governo brasileiro em 2020 diante da pandemia do coronavírus. Nas suas críticas, feitas pelas redes sociais, Santos Cruz criticou a “falta de liderança, fanfarronice, politização e despreparo” do governo.

“Irresponsabilidade 2020 – coronavírus – 194.000 mortos. Governo brasileiro – “gripezinha, resfriadinho” – falta de liderança, fanfarronice, politização, despreparo. A falta de planejamento, de orientações técnicas sobre a vacina gerou atraso, insegurança e riscos para a população”, criticou o general.