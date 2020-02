Santos Cruz critica panfleto de ato anti-Congresso com imagem de generais

Equipe BR Político

O ex-ministro general Santos Cruz considerou “irresponsável” um panfleto que, usando fotos do vice-presidente Hamilton Mourão, do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, do deputado federal Roberto Peternelli (SP) e do secretário de Segurança de Minas Gerais, Mário Lúcio Araújo, convoca o público para um ato contra o Congresso. “Fora Maia e Alcolumbre”, diz a montagem que tem circulado em redes sociais exibindo fotos dos quatro generais da ativa ou da reserva que ocupam mandatos no governo e funções públicas.

A convocação para o ato ganhou força com uma fala do ministro-chefe do GSI, Augusto Heleno, na semana passada, que vazou pelo áudio de uma transmissão da Presidência. Heleno afirmou na ocasião que o presidente Jair Bolsonaro não deveria ceder a “chantagens” do Congresso na briga sobre o orçamento impositivo e deveria chamar a população às ruas. “Confundir o Exército com alguns assuntos temporários de governo, partidos políticos e pessoas é usar de má fé, mentir, enganar a população”, escreveu Santos Cruz no Twitter.