Santos Cruz ‘desiludido’ com STF

Equipe BR Político

O ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Alberto Santos Cruz, está desiludido com o Supremo Tribunal Federal após a decisão da última semana contra a prisão em segunda instância. O comentário foi feito pelo ex-auxiliar do presidente Jair Bolsonaro na manhã desta segunda-feira, 11, em sua conta no Twitter.

Santos Cruz ainda pregou a “pressão permanente” sobre o Legislativo e o Executivo. “Desilusão com o @STF_oficial. Prisão após 2° instância. O caminho é pressão permanente e organizada sobre o Legislativo e o Executivo, pois dependem de votos. Pressão constante com equilíbrio. Sem fanatismo. Isso é democracia”, escreveu.