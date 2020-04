Santos Cruz: ‘Exército não participa das disputas de rotina’

O general Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, afirmou nesta segunda-feira, 20, que o “Exército é instituição do Estado. Não participa das disputas de rotina” nas redes sociais. A fala vem depois de o presidente Jair Bolsonaro participar de um ato em frente ao quartel-general do Exército em que manifestantes pediam intervenção militar e fechamento do Congresso e STF.

O general ainda afirmou que o Exército Brasileiro é um dos pilares da democracia e defendeu o equilíbrio entre Poderes. “O EB (@exercitooficial) tem prestígio porque é exemplar, honrado e um dos pilares da democracia, ressaltou.