Santos Cruz: ‘Não tem cabimento pensar qualquer medida de exceção’

Marcelo de Moraes

Ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro, o general Santos Cruz usou, nesta segunda, suas redes sociais para descartar a possibilidade de o Brasil adotar “qualquer medida de exceção”. Mesmo sem citar diretamente Eduardo Bolsonaro, o recado é uma clara referência à fala do filho do presidente, quando defendeu a possibilidade de edição de um novo AI-5. Por causa dessa declaração, os partidos de oposição vão apresentar denúncia contra Eduardo no Conselho de Ética da Câmara.

“Governo tem menos de um ano. Presidente, senadores e deputados eleitos democraticamente. Combate à corrupção e ao extremismo político é feito com governança, prática política, legislação e resultados de governo. Não tem cabimento pensar na possibilidade de qq medida de exceção”, escreveu o general.