Santos Cruz sai em defesa da Lava Jato: ‘Respeito’

O ex-ministro da Secretaria de Governo, general Santos Cruz embarcou no bonde dos ex-ministros que reagiram à declaração do presidente Jair Bolsonaro de que teria acabado com a Lava Jato porque “não tem corrupção no governo”. Pelo Twitter, Santos Cruz afirmou que “os brasileiros merecem respeito”.

“QUESTÃO DE RESPEITO. A Lava Jato não foi contra governos ou pessoas. Ela foi contra a corrupção endêmica e corruptos. Esperança por um país honesto, decente, sem privilégios, com menos desigualdade social. Os brasileiros e suas esperanças merecem RESPEITO”, escreveu o ex-ministro.

Há dois dias, Santos Cruz havia usado a rede social para fazer outro comentário em defesa da operação. Segundo ele, a Lava Jato “trouxe esperança de que era possível combater a corrupção no Brasil” e a “percepção”de seu “enfraquecimento é motivo de desilusão e decepção. O combate à corrupção e à fraude é fundamental ao Brasil. Infelizmente, o momento é de descrença. Nada de Novo no Front”, opinou.

Mais cedo, o ex-ministro Sérgio Moro usou a rede social para afirmar que “tentativas de acabar com a Lava Jato representam volta da corrupção”.