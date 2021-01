São Paulo deve ter novas restrições nos próximos dias

O governo de São Paulo deverá impor novas restrições de mobilidade nos próximos dias para tentar frear a pandemia de coronavírus no Estado. Em entrevista ao Estadão, o secretário de Saúde estadual, Jean Gorinchteyn, afirmou que deverá anunciar as medidas em breve, no intuito de evitar um colapso do sistema de Saúde. “Faremos restrições. Precisamos garantir a vida. Não podemos fazer de São Paulo o que temos visto no Amazonas”, declarou.

“De março a agosto, cinco meses, nós chegamos no pico da primeira onda com um número de casos de covid que é exatamente igual ao que nós chegamos em 40 dias agora”, explicou. O Brasil vive uma segunda onda do coronavírus e rapidamente viu a média de mortos e internações subir novamente. A solução, segundo o secretário, é iniciar o mais rapidamente possível a campanha de vacinação.