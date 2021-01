São Paulo inaugura memorial em homenagem aos mortos pela covid-19

No dia em que completa 467 anos, cidade de São Paulo inaugurou, nesta segunda-feira, 25, o primeiro memorial em homenagem às vítimas da covid-19 na capital paulista. Ao menos 16.988 paulistanos já morreram em decorrência do novo coronavírus.

Uma escultura de metal que simboliza um ipê branco, junto com uma cápsula do tempo dentro de um globo, foi construída no Parque do Carmo, na Zona Leste. A obra foi idealizada pela Prefeitura de São Paulo em parceria com o Ministério Público (MP). Além do monumento, também houve plantio de mais de 6 mil árvores nativas da Mata Atlântica no espaço.

“O memorial representa a resiliência e a solidariedade humana, oferecendo um espaço físico de reflexão. O espaço convida os frequentadores do parque para um momento de esperança. Por isso, o ipê branco foi o símbolo eleito para representar esse momento vivenciado pela humanidade, dado seu caráter resiliente, contemplativo e medicinal”, diz nota da prefeitura.