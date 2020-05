São Paulo já tem mais de 5 mil mortos pelo coronavírus

Nesta terça-feira, São Paulo bateu a marca de 5 mil mortes pelo coronavírus. O Estado tem sido o epicentro da pandemia no Brasil e já registra 5.147 óbitos pela doença e 65.995 casos.

A gravidade da situação faz com que o governo de São Paulo e a Prefeitura da capital reforcem a defesa do isolamento social como forma de tentar frear o avanço do coronavírus. No plano federal, no entanto, Jair Bolsonaro tem pressionado para que essas regras sejam flexionadas temendo pelas consequências negativas na economia.

Essa pressão deve ser reforçada na reunião virtual que Bolsonaro terá com os governadores nesta quinta. Apesar disso, com números tão altos, São Paulo ainda deve demorar a flexibilizar as medidas de isolamento.