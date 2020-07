São Paulo libera abertura parcial de academias, cinemas e teatros em julho

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 3, as regras que preveem a reabertura de academias, cinemas e teatros ainda neste mês, em regiões que estão na fase “amarela” do Estado de acordo com o Plano São Paulo, de reabertura. Segundo o plano, academias já poderão abrir na semana que vem e, se a tendência de redução do índice de novos casos, internações e óbitos pelo coronavírus se mativer por quatro semanas, os setores culturais podem voltar a funcionar a partir do dia 27 de julho.

As três únicas regiões do Estado que poderão liberar as atividades ainda neste mês são a capital, a região do ABC e o sudoeste da região metropolitana, em cidades como Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu. Na capital, no entanto, segundo o prefeito Bruno Covas, as datas ainda não estão confirmadas. “A partir de hoje, a gente começa uma discussão interna com a vigilância sanitária do município dada essa decisão do governo”, afirmou. Neste sábado, 4, a prefeitura assina protocolos com bares, restaurantes e salões de beleza, liberando a reabertura a partir de segunda-feira, 6. “A capital permanece agora já por sete dias consecutivos na fase amarela”, afirmou.

As academias terão de respeitar limite de ocupação 30% da capacidade e horário de funcionamento de seis horas diárias, com acesso apenas por agendamento prévio. Cinemas, teatros e eventos poderão ocorrer apenas com todo o público sentado, ocupando 40% da capacidade do espaço, com distância de um metro e meio entre elas e suspensão do consumo de alimentos de bebidas. O uso de máscara continua obrigatório em todos os estabelecimentos.

Veto a uso de máscaras

O governador de São Paulo, João Doria, afirmou durante a coletiva em que anunciou as novas regras de reabertura, que apesar dos vetos do presidente Jair Bolsonaro a trechos da lei que obriga o uso de máscaras em espaços públicos e privados, a desobrigação não se aplica aos Estados devido à autonomia conferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) aos entes federativos na definição de medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Doria ainda fez um comentário ácido em relação à decisão do presidente, que tira a exigência do uso da proteção em órgãos públicos e em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. “O presidente Bolsonaro não usa máscara, não recomenda o uso de máscara, não recomenda o isolamento social, adora cloroquina… O presidente Jair Bolsonaro foi Jair Bolsonaro ao fazer esse veto”, comentou o governador.