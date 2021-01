‘São Paulo não vai ceder’, diz Doria ao colocar Estado na fase vermelha

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta sexta, 22, que o governo paulista não vai ceder às manifestações de setores do comércio que contestam as medidas restritivas de mobilidade social para conter a disseminação do novo coronavírus no Estado. Doria citou o exemplo do Amazonas, que cedeu à pressão do comércio ao reabrir mercados, restaurantes e bares, colhendo como resultado o colapso do sistema de saúde na capital Manaus. Pela manhã, um grupo de donos de restaurantes e bares de São Paulo fez um protesto na porta da sede do governo paulista, no Morumbi.

“O aumento da covid em Manaus começou exatamente quando setores da economia, como restaurantes, bares, mercados, comércio pressionaram o governo do Amazonas o prefeito de Manaus e autoridades de saúde a revisarem o programa de quarentena. Infelizmente essas pessoas venceram, as autoridades cederam a esses manifestantes e voltaram a abrir aquilo que deveriam ter mantido fechado. E qual foi o resultado? Aumento intenso de pessoas infectadas. São Paulo não vai ceder”, afirmou.

Em São Paulo, segundo alertou o médico João Gabbardo, do Centro de Contingência Covid-19 do governo paulista, uma pessoa morre a cada seis minutos no Estado pela doença.

A partir de segunda-feira, 25, todo o Estado vai entrar na fase vermelha, de segunda à sexta-feira, de 20h às 6h, e durante todo o dia nos finais de semana e feriados. As medidas serão válidas até o dia 7 de fevereiro. A volta à aulas no Estado, antes prevista para fevereiro com presença restrita de alunos, foi adiada.

Em 45 dias, as cifras no Estado da covid atingiram patamares antes atingidos em cinco meses, mostrando uma circulação muito mais rápida e intensa do novo patógeno.

São Paulo registra 51.192 óbitos e 1.679.759 casos da doença.