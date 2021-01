São Paulo pede aprovação da Anvisa para mais 4,8 milhões de doses

Após a Anvisa aprovar no último domingo, 17, a utilização emergencial de 6 milhões de doses, o governo de São Paulo pediu à agência a permissão para utilizar mais 4,8 milhões de doses do imunizante. A ideia é pedir neste segundo lote a liberação de uma quantidade ainda maior da vacina.

“A primeira partida é de 4 milhões e 800 mil já em disponibilidade na medida em que for feita essa segunda autorização. Uma vez aprovado, daí a produção do Butantan será feita de acordo com essa autorização, isto é, não haverá a necessidade de todo o lote ser requisitado (o pedido emergencial), podendo chegar a uma produção adicional de 35 milhões de doses”, explicou o diretor do Instituto Butantã, Dimas Covas.

As 6 milhões de doses liberadas no primeiro lote já foram distribuídas pelo Ministério da Saúde para os Estados. Por enquanto, a CoronaVac é a única vacina com doses disponíveis no Brasil que já teve o uso emergencial aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.