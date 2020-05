São Paulo prepara antecipação de feriado para ampliar isolamento

Os governos estadual e municipal de São Paulo pretendem antecipar feriados para promover maior isolamento social diante da pandemia do novo coronavírus, conforme anunciaram nesta tarde de segunda, 18, o governador João Doria e o prefeito Bruno Covas. O governador de São Paulo, João Doria (PDSB), vai enviar, ainda nesta segunda-feira, 18, um projeto de lei à Assembleia Legislativa para antecipar o feriado de 9 de Julho, que cairia em uma quinta-feira, para a próxima segunda-feira, 25.

A medida segue proposta apresentada por Covas no domingo, e que deve ser votada nesta segunda-feira pela Câmara Municipal, prevendo a antecipação de Corpus Christi e Dia da Consciência Negra. Se os vereadores aprovarem a medida até terça-feira, os feriados serão remanejados para quarta e quinta-feira desta semana. Assim, no lugar de um lockdown, o Estado teria três feriados de seis dias a partir desta quarta, 20.

“Também vamos recomendar que prefeitos de outros municípios da região metropolitana, do interior do Estado de São Paulo e do litoral possam igualmente avaliar com as suas câmaras municipais a antecipação de feriados municipais para os dias que sucedem a esses feriados aqui de São Paulo, ou seja, dias 26 e 27 de maio”, disse Doria na coletiva de hoje.