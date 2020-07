São Paulo reabre parques

A partir desta segunda-feira, 13, setenta parques municipais, entre eles o Ibirapuera, voltam a abrir para o público. Os parques só vão funcionar em dias de semana, de segunda a sexta-feira, a fim de evitar aglomerações. A cidade de São Paulo tem 108 parques municipais. O horário de funcionamento varia entre 6h às 16h e 10h às 16h.

Os locais estão fechados na cidade de São Paulo desde o dia 21 de março, por causa da pandemia do novo coronavírus.

O governo do Estado autorizou a reabertura na Capital de cinco parques estaduais, além do Jardim Botânico, do Zoológico e do Zoosafari. Esses locais podem operar com 50% da capacidade.

“Isso não significa relaxamento, ao contrário, significa atenção redobrada para mantermos o platô em todo o estado e o controle sobre a doença”, disse o governador João Doria (PSDB) durante anúncio da reabertura na última sexta-feira, 10.