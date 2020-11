São Paulo recebe 1º lote de vacinas da Coronavac

Chegou nesta quinta-feira, 19, em São Paulo, as primeiras 120 mil doses da vacina Coronavac, produzidas pelo laboratório Sinovac. O imunizante é um dos potenciais em estudo contra a covid-19. O governador do Estado, João Doria (PSDB), esteve na manhã de hoje no Aeroporto de Guarulhos para receber a carga.

Do aeroporto, as doses serão escoltadas até o Instituto Butantan, que realiza os testes com o imunizante no Brasil.

“O sentimento é de esperança. É assim que nós temos que olhar, esse é o momento mais próximo que nós temos de voltar ao nosso normal. Só com a vacina poderemos garantir que o Brasil volte a ser e recuperar todos os seus sonhos e deixar de perder as vidas para uma doença como essa”, disse o secretário de Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn, que acompanhou Doria e o presidente do Butantan, Dimas Covas, na recepção das carga.

As vacinas já estão prontas para uso, mas dependem ainda de que o imunizante seja registrado e autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O lote faz parte da carga de 6 milhões de doses que o governo de São Paulo comprou do laboratório chinês e ficará armazenado em local não informado por questões de segurança.