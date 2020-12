São Paulo recebe mais 500 mil doses da Coronavac

O governo de São Paulo recebeu na manhã desta segunda feira, 28, um novo lote com mais 500 mil doses da vacina Coronavac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan contra o novo coronavírus. A carga desembarcou por volta de 11h30 no aeroporto de Guarulhos.

Na quarta, 30, está prevista a chegada da última remessa de 2020, de 1,5 milhão de doses prontas, totalizando cerca de 11 milhões de doses em solo brasileiro ainda em 2020.

O Butantan ainda não informou qual é o índice de eficácia do imunizante, apenas que atingiu o limiar de proteção exigido pela OMS, que é de 50%.