São Paulo registra 3.206 mortes por coronavírus

O Estado de São Paulo registra 3.206 mortes pelo novo coronavírus, um aumento de 161 mortes ou 5,3% nas últimas 24 horas, conforme anunciou nesta tarde de quinta, 7, o secretário de Saúde, José Henrique Germann. O número de casos confirmados passou para 39.928, um crescimento de 2.075 novas ocorrências ou 5,5% no mesmo período. Um dos fenômenos recentes da doença no Estado é sua interiorização. Hoje, 32% dos casos da covid-19 estão fora da Capital. Segundo previsão anunciada pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, “se a taxa de propagação dos vírus continuar, até o fim do mês todos os municípios terão casos de coronavírus”. São Paulo tem 5.919 pacientes internados em leitos de enfermaria e 3.767 de UTIs.

O levantamento estadual leva em conta a progressão da pandemia no território paulista nos últimos 50 dias e aponta que, no início de março, eram registrados casos de infecção pela doença em sete novas cidades a cada três dias. Em abril, a média avançou para 25 novos municípios no mesmo período. Atualmente, 38 novas cidades registram casos de infecção pelo coronavírus a cada três dias. No total, 371 dos 645 municípios de São Paulo já possuem registros de circulação do vírus. Com o isolamento social em queda, a tendência estatística é de crescimento.