São Paulo sem reajuste de passagens

O governo de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo anunciaram que não haverá reajuste no preço das passagens do metrô, CPTM e ônibus municipais. O valor será mantido em R$ 4,40.

“Considerando a crise econômica e sanitária vivida pelas famílias causada pela pandemia da Covid-19, o Governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo decidiram que os valores das passagens para Metrô, CPTM e ônibus municipais permanecerão os mesmos, de R$ 4,40”, afirmou a assessoria do governo em comunicado.

“Mesmo com uma retração de 60% em média no número de passageiros em todos os modais durante o ano de 2020, a reforma administrativa implementada pelo Governo do Estado com enxugamento da máquina e ajuste fiscal permite o congelamento da tarifa com responsabilidade social e de gestão pública, beneficiando mais de 8 milhões de usuários do transporte público da capital diariamente”, acrescentou a nota.