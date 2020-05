São Paulo tem queda de 19% de ICMS com pandemia

O secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, informou nesta segunda, 11, que houve queda de arrecadação do ICMS no Estado de 19% em abril deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados da pasta, 74% dos estabelecimentos comerciais do Estado estão abertos sem restrições diante da pandemia, contra 26% que estão com serviços restritos. Com relação ao PIB estadual, Meirelles informou que 27% dele foram afetados pela pandemia e pelas restrições de isolamento, enquanto 73% da perda do PIB correspondem apenas aos efeitos da pandemia. Tudo isso para reforçar a mensagem de que é a pandemia, e não o isolamento social, que impacta a economia estadual.

Já o impacto em saúde da covid-19 no Estado é: 46.131 infectados, 3.743 óbitos, 3.871 pacientes internados em UTI com suspeita ou confirmação de covid-19, 5.877 pacientes internados em enfermarias com suspeita ou confirmação da doença, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 68,2% e, na Grande São Paulo, de 89,6%, taxa de ocupação dos leitos de enfermaria no Estado é de 46% e, na Grande São Paulo, de 66,6%.