São Vicente: Candidata à prefeitura tem carro alvejado

A candidata à Prefeitura de São Vicente Solange Freitas (PSDB) teve o carro alvejado na manhã desta quarta-feira, 11. Ao menos cinco tiros foram disparados por um motoqueiro contra o carro em que estava a candidata e quatro pessoas. O veículo é blindado. Ninguém foi atingido pelo ataque.

O atentado aconteceu na avenida Prefeito José Monteiro, na Vila Voturuá, por volta das 10h30. Imagens obtidas pelo G1 mostram o momento em que a moto se aproxima do carro da candidata e efetua os disparos na direção do passageiro, onde a candidata estava sentada. Depois, acelera e foge. A polícia ainda não identificou o atirador.

Pelo Twitter, o governador do Estado, João Doria (PSDB), classificou o episódio como “violência condenável” e “um ataque à democracia”, escreveu. “Determinei à Polícia Civil que esclareça este episódio e prenda o criminoso”, completou.

Esse não é o primeiro ataque que a tucana recebeu nesta campanha. Em 14 de outubro, criminosos chegaram a invadir o comitê eleitoral de Solange durante a madrugada. A porta do local e uma placa, com o nome de Solange, foram destruídos e a fiação elétrica também foi furtada.

PCC

No mês passado, o Primeiro Comando da Capital proibiu a entrada do PSDB em comunidades do Estado de São Paulo para realização de campanha. O motivo seria a insatisfação da facção com o governador João Doria pela transferência de líderes do grupo para presídios federais e pela força-tarefa montada para captura do criminoso André do Rap.