Sargento preso na Espanha com cocaína vira réu

Equipe BR Político

Por decisão da Justiça Militar, o sargento Manoel da Silva Rodrigues, preso na Espanha desde junho de 2019, virou réu, na quinta-feira, 9, por tráfico internacional de drogas. O juiz Frederico Magno de Melo Veras, titular da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (11ª CJM), recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar (MPM) contra Rodrigues.

O sargento foi flagrado com 37 quilos de cocaína, embarcada em um voo oficial da Força Aérea Brasileira (FAB). Além do processo no Brasil, Rodrigues também é acusado pela promotoria da Espanha. O órgão pediu que o militar brasileiro cumpra oito anos de prisão e pague multa de 4 milhões de euros – mais de R$ 18 milhões. A defesa do sargento nega a existência de crime.