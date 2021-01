Sarney, FHC e Temer fazem ‘V de vitória’ de Doria em apelo pela vacinação

O governador João Doria (PSDB-SP) reuniu num ato “institucional”, “não político”, segundo ele, os ex-presidentes José Sarney, Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso em transmissão ao vivo para falar do atual processo de vacinação contra a covid-19 neste 25 de janeiro, data em que a cidade de São Paulo faz 467 anos de idade. FHC foi o único a participar da cerimônia de forma presencial. Segundo Doria, Fernando Collor de Mello, Lula e Dilma Rousseff declinaram “de forma educada” do convite.

Aos 90 anos, Sarney desejou boa sorte aos brasileiros para atravessar a pandemia neste momento. De Brasília, ele lembrou de uma declaração do ex-chanceler alemão Helmut Schmidt (1974 a 1982) feita 30 anos atrás, em Xangai, num encontro que discutia as ameaças para o futuro da humanidade. “(Segundo Schmidt) A grande ameaça à sobrevivência da humanidade não estava na guerra nuclear, nem outros gigantescos problemas que parecem mais graves em nossa sociedade, mas a grande ameaça sobre o futuro da humanidade da nossa espécie era, sem dúvida, a ocorrência de doenças desconhecidas”, resgatou.

O ex-presidente disse que a única esperança nesta pandemia é a vacinação. “Estamos vivendo agora o perigo da realização dessa profecia (de Helmut Schmidt) com a terrível pandemia causada pelo coronavírus para a qual não encontramos agora nenhum tratamento. Nos resta, portanto, a esperança para vencer essa tragédia, a vacinação, que deve ser feita com espírito de solidariedade, de união de todos, com a colaboração do povo e a nossa fé, sem dúvida, em Deus. É hora de juntarmos esforços para dizer à população brasileira que colaborem com as autoridades sanitárias. Junto-me assim aos colegas ex-presidentes nesse apelo pela vida e saúde de todos os brasileiros”.

FHC lembrou da Segunda Guerra Mundial como situação também trágica que ceifou milhares de vidas, mas nada comparável, segundo ele, ao que o Brasil enfrenta no momento. O tucano destacou em seu discurso o problema daqueles que não têm teto e que, por isso, não têm qualquer condição de se proteger melhor da contaminação do novo coronavírus.

Temer pediu que as pessoas se vacinem. “Deve haver unidade em prol das vacinas, além do cumprimento dos protocolos sanitários”.

Constrangedor

Os três ex-presidente felicitaram Doria pelo trabalho de combate à covid-19. O momento mais político da agenda, e não institucional, foi quando o governador de São Paulo pediu que seus convidados especiais fizessem com as mãos o “V de vitória, o V da vacina”, quando todos sabem que o V com os dedos é gesto de campanha política de Doria.